شكرا لقرائتكم خبر عن استقبال أكثر من 40 ألف حاج بالمدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, عن وصول 40387 حاجاً من جنسيات متعددة إلى المدينة المنورة حتى مساء أمس, بعد أدائهم مناسك الحج هذا العام.

وأوضحت الإحصائية أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل 36877 حاجاً، قدموا براً بواسطة الحافلات، فيما استقبلت محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة 918 حاجاً، كما استقبل مركز حجاج البر 2562 حاجاً بعد الحج.

وأظهرت الإحصائية أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم، مشيرةً إلى أن حجاج باكستان هم الأكثر عدداً في المدينة المنورة أمس بواقع 10096 حاجاً، ثم حجاج بنجلاديش بعدد 5067 حاجاً، ثم مصر بعدد 3782 حاجاً، ثم اليمن 3394 حاجاً، ثم تركيا بعدد 2548 حاجاً، فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 37524 حاجاً يوم أمس.

وطبقاً للإحصائية فقد غادر 2863 حاجاً المدينة المنورة بعد الحج من ببنهم 2783 حاجاً غادروا جواً عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.

وتواصل وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة تنفيذ أعمالها الرقابية لموسم الحج هذا العام, وقد شملت تنفيذ 630 زيارة لتقييم مساكن الحجاج, ومباشرة 1865 عملية تفويج على السكن, وإرشاد 916 حجاجاً تائهين في مواقع الخدمة, إضافة إلى تنفيذ 39 زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في المستشفيات, إلى جانب 281 زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات في مختلف محاور الخدمة.