ملك البحرين يترأس وفد المملكة إلى قمة جدة للأمن والتنمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة أعلن الديوان الملكي البحريني اليوم الجمعة، أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد، سيغادر المنامة، يوم غد السبت، متوجهاً إلى المملكة العربية السعودية، ليترأس وفد مملكة البحرين إلى قمة جدة للأمن والتنمية.

وذكرت وكالة الأنباء البحرينية ” بنا ” أن زيارة الملك حمد بن عيسى آل خليفة إلى المملكة تأتي تلبية لدعوة كريمة تلقاها من أخيه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

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