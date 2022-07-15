العاهل الأردني يشارك في قمة جدة غدا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
يشارك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، يوم غد السبت، في قمة جدة للأمن والتنمية، في المملكة العربية السعودية، التي يصل إليها قادما من الولايات المتحدة الأمريكية .
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية بترا أن القمة ستبحث المستجدات الإقليمية والدولية، وسبل توسيع التعاون بين الدول المشاركة، لا سيما في المجالات الاقتصادية والأمن الغذائي والطاقة والمياه.
ويعقد العاهل الأردني على هامش القمة، لقاءات مع القادة المشاركين، لمناقشة عدد من قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فضلا عن جهود إيجاد حلول سياسية للأزمات في الإقليم وتعزيز العلاقات الثنائية.
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