زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب الإكوادور

محمد بن مسعود - الدمام -
ضرب زلزال بلغت قوته 6,1 درجات على مقياس ريختر اليوم الإكوادور.
وأوضح معهد الجيوفيزياء في الإكوادور أن الزلزال وقع عند الساعة 17:30 بالتوقيت المحلي، وحدد مركزه على بعد 13 كلم عن قرية سيمون بوليفار بالقرب من ميناء غواياكيل.
ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
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