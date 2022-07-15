زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب الإكوادور

محمد بن مسعود - الدمام -

ضرب زلزال بلغت قوته 6,1 درجات على مقياس ريختر اليوم الإكوادور.

وأوضح معهد الجيوفيزياء في الإكوادور أن الزلزال وقع عند الساعة 17:30 بالتوقيت المحلي، وحدد مركزه على بعد 13 كلم عن قرية سيمون بوليفار بالقرب من ميناء غواياكيل.

ولم ترد أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.