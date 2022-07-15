مسالخ فرع وزارة البيئة في القصيم تستقبل 19.996 أضحية خلال أيام التشريق

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_القصيم
استقبلت المسالخ التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم خلال يوم عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق 19.996 أضحية، في 27 مسلخًا ثابتاً ومتنقلاً بمختلف محافظات المنطقة.
وأكد فرع الوزارة بمنطقة القصيم نجاح خطته التشغيلية التي شملت الاستعداد للموسم عبر تجهيز 27 مسلخاً ثابتاً ومتنقلاً و35 سوقاً للماشية، يعمل بها 200 موظف وفني، إضافة إلى 60 طبيباً بيطرياً و 500 جزار وعامل، و12 عيادة بيطرية متنقلة، وفرق رقابية تصل إلى 35 فرقة .
ويهدف فرع الوزارة لرفع معدلات الحماية الصحية في المسالخ وتنفيذ أعمال الرقابة بشكل يومي للتأكد من مدى الالتزام بالمتطلبات من تكثيف العمالة والتخلص من النفايات بالطرق الصحية، وتنفيذ أعمال الرش وتنظيم دخول الأضاحي، الذي شهد سهولة تامة وانسيابية في الحركة.
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