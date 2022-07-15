اخبار الخليج – جلالة الملك المعظم يغادر إلى السعودية غدًا مترئسًا وفد البحرين في قمة جدة للأمن والتنمية

محمد بن مسعود - الدمام - يعلن الديوان الملكي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم سيغادر أرض الوطن بحفظ الله ورعايته يوم غد السبت الموافق السادس عشر من شهر يوليو الجاري ، متوجهاً الى المملكة العربية السعودية الشقيقة ليترأس جلالته وفد مملكة البحرين الى قمة جدة للأمن والتنمية ، وذلك تلبية لدعوة كريمة تلقاها جلالته من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله. رافقت جلالة الملك المعظم السلامة في الحل والترحال

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