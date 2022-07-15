أكثر من ٩٠% من الشباب السعودي يرون الولايات المتحدة “حليفاً”

محمد بن مسعود - الدمام - كشف استطلاعٌ للرأي قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى المملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة، أن أكثر من ٩ بين كل ١٠ شباب سعوديين، الذين يشكلون نحو ثلثي سكان المملكة، يرون أن الولايات المتحدة حليفٌ لوطنهم.
وأشار “أصداء بي سي دبليو السنوي للشباب العربي ” في إصداره الـ 13 إلى أن ما يقارب ٩٢% من الشباب السعودي يرون أن الولايات المتحدة “حليفٌ”، فيما يرى ٥٩% أنها “حليفٌ قوي” ويرى ٣٣% أنها “حليفٌ إلى حد ما ”.
وارتفعت نسبة الشباب السعودي الذين يرون الولايات المتحدة حليفاً للمملكة منذ عام ٢٠٢٠ ، عندما كانت ٨٧%، وفي عام ٢٠١٩ عندما كانت ٧٠%، وفي عام ٢٠١٨، كانت نسبة الشباب الذين ينظرون إلى الولايات المتحدة كحليف ٥٠%.
ويعتقد أكثر من ثلث من الشباب السعودي، ٣٦%، أن الولايات المتحدة لها التأثير الأكبر في العالم العربي من بين الدول غير العربية، في حين أن أكثر من ٤٣% يقولون إن المملكة هي الأكثر نفوذاً بين الدول العربية في المنطقة.
وتبلغ نسبة الشباب في المملكة العربية السعودية الذين يثقون بأن علاقات بلادهم مع الولايات المتحدة ستتحسن في عهد الرئيس بايدن ٦٣%، مقارنة بـ ٣٧% يعتقدون أن العلاقات ستبقى كما هي.
ويشعر جميع الشباب السعودي، بما يزيد على ٩٧%، أن بلدهم يسير في الاتجاه الصحيح، ووافق ٨٢% على العبارة التي تقول إن “أفضل أيامنا تنتظرنا”.
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