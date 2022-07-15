المدينة المنورة تستقبل أكثر من ٤٠ ألف حاج بعد أدائهم فريضة الحج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المدينة المنورة

كشفت إحصائية وزارة الحج والعمرة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, عن وصول ٤٠٣٨٧ حاجاً من جنسيات متعددة إلى المدينة المنورة حتى مساء أمس, بعد أدائهم مناسك الحج هذا العام.

وأوضحت الإحصائية أن مركز الهجرة بالمدينة المنورة استقبل ٣٦٨٧٧ حاجاً, قدموا براً بواسطة الحافلات, فيما استقبلت محطة قطار الحرمين السريع بالمدينة المنورة ٩١٨ حاجاً, كما استقبل مركز حجاج البر ٢٥٦٢ حاجاً بعد الحج.

وأظهرت الإحصائية أعداد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة من حيث جنسياتهم, مشيرةً إلى أن حجاج باكستان هم الأكثر عدداً في المدينة المنورة أمس بواقع ١٠٠٩٦ حاجاً, ثم حجاج بنجلاديش بعدد ٥٠٦٧ حاجاً, ثم مصر بعدد ٣٧٨٢ حاجاً, ثم اليمن ٣٣٩٤ حاجاً, ثم تركيا بعدد ٢٥٤٨ حاجاً, فيما بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة ٣٧٥٢٤ حاجاً يوم أمس.

وطبقاً للإحصائية فقد غادر ٢٨٦٣ حاجاً المدينة المنورة بعد الحج من ببنهم ٢٧٨٣ حاجاً غادروا جواً عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي.

وتواصل وكالة وزارة الحج والعمرة لشؤون الزيارة بالمدينة المنورة تنفيذ أعمالها الرقابية لموسم الحج هذا العام, وقد شملت تنفيذ ٦٣٠ زيارة لتقييم مساكن الحجاج, ومباشرة ١٨٦٥ عملية تفويج على السكن, وإرشاد ٩١٦ حجاجاً تائهين في مواقع الخدمة, إضافة إلى تنفيذ ٣٩ زيارة لتفقد الحالة الصحية لحجاج منومين في المستشفيات, إلى جانب ٢٨١ زيارة ميدانية لتقييم أداء مقدمي الخدمات في مختلف محاور الخدمة.