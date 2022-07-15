تنبيه من “الأرصاد” لسكان منطقة جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، تشمل محافظات الحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفاء، وهروب، فيما تتشكل سحب رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وارتفاع في الموج على مدينة جيزان، ومحافظات الدرب، وبيش، وأحد المسارحة، وأبو عريش، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، ومركز الفطيحة، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.