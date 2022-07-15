اخبار دوليه – الوزارات الألمانية ترشد استهلاك الطاقة في المباني التابعة لها

محمد بن مسعود - الدمام - بدأت الوزارات الاتحادية في ألمانيا إجراءات بهدف ترشيد استهلاك الكهرباء والغاز في ظل أزمة الطاقة التي تلوح في الأفق بقوة.

وبحسب مسح أجرته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قامت بعض الوزارات بالفعل بإغلاق أنظمة التبريد في المباني، كما تعتزم اتخاذ تدابير لخفض استهلاك الطاقة عند التدفئة.

ووفقا للمسح، تدرس بعض الوزارات حاليا سبل ترشيد استهلاك الطاقة في مبانيها.

وأعدت بعض الوزارات تدابير أكثر شمولا من غيرها. وعلى سبيل المثال، تعتزم وزارة الاقتصاد وحماية المناخ توفير 40% من الطاقة خلال هذا الصيف، وذلك عبر تبريد الغرف المكيفة عند درجة حرارة لا تقل عن 26 درجة مئوية، ويستثنى من ذلك فقط غرف الخوادم والغرف التقنية، حيث لا غنى عن التبريد القوي لأسباب تقنية.

وتعتزم وزارة الداخلية توفير الطاقة من خلال أنظمة الطاقة الحرارية التي تعتمد على الحرارة الجوفية، إلى جانب أنظمة الطاقة الكهروضوئية على أسطح مبانيها.

ولا يوجد في مباني وزارات أخرى أنظمة لتكييف الهواء أو إمكانية لضبط درجة الحرارة مركزيا، مثل وزارة شؤون الأسرة وأجزاء من وزارة الزراعة والدفاع.