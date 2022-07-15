“الشؤون البلدية”: بدء إلزامية تسوير مواقع الأعمال الإنشائية 1 محرم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنه سيتم البدء بإلزامية تسوير مواقع الأعمال الإنشائية اعتبارًا من 01 محرم 1444 هـ. ويأتي هذا الإجراء حفاظًا على حقوق المشاة وأصحاب المركبات وتحسينًا للمشهد الحضري. كما ذكرت الوزارة أن ذلك سيحافظ على الممتلكات ومواد البناء، وذل من خلال وضع حاجز مؤقت يتم بناءً على مواصفات ومعايير حددتها الوزارة لمعالجة عدة ظواهر سلبية عند البناء. أخبار قد تهمك

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