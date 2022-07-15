ولي عهد الكويت يتوجه غداً إلى المملكة للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات يتوجه ولي عهد الكويت، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، غداً (السبت)، إلى المملكة للمشاركة في قمة جدة للأمن والتنمية. وأعلنت وكالة الأنباء الكويتية أن ولي العهدالكويتي سيكون أحد الحاضرين للقمة غدًابالنيابة عن أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. يذكر أن قمة جدة للأمن والتنمية ستعقد غدًا بمشاركة قادة دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من قادة الدول العربية. أخبار قد تهمك

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