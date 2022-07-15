وزير المالية: على أعضاء مجموعة العشرين دعم توزيع الأسمدة للمزارعين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض طالب وزير المالية محمد الجدعان أعضاء مجموعة العشرين بدعم توزيع الأسمدة للمزارعين وتعزيز الاتصال بين المنتجين والمستخدمين بحسب رويترز. ويشارك الجدعان في الاجتماع الثالث لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين تحت الرئاسة الإندونيسية الذي سيناقش فيه آفاق الاقتصاد العالمي ودعم القطاع الصحي والبنية التحتية والهيكل المالي الدولي.

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