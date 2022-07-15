رئيس وزراء سيرلانكا يؤدي اليمين الدستورية رئيسا مؤقتاً للبلاد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أدى ‏رئيس وزراء سريلانكا رانيل ويكريميسنغ، القسم رئيسًا بالنيابة للبلاد. وأعلن ‏البرلمان السريلانكي، أنه سينتخب رئيسًا جديدًا في 20 يوليو. وكان رئيس سريلانكا غوتابايا راجاباكسا، قد قدم استقالته عبر البريد الإلكتروني إلى رئيس برلمان البلاد مساء أمس الخميس. أخبار قد تهمك

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