أوكرانيا: مقتل وإصابة 1009 أطفال منذ بدء العملية العسكرية الروسية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى أكثر من 1009 أطفال بين قتيل ومصاب منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، وفق ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الجمعة أنه :”بحلول صباح اليوم 15 من يوليو، تضرر أكثر من 1009 أطفال في أوكرانيا نتيجة للعدوان المسلح الروسي وعلى وجه الخصوص، قتل 352 طفلا وأصيب 657 آخرين”.

وأشار البيان إلى أن “أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (352 طفلا)”.

وأضاف أن 2126 مؤسسة تعليمية تم تدميرها جراء عمليات القصف من قبل القوات المسلحة الروسية من بينها 216 مؤسسة دمرت بشكل كامل.

وفي سياق متصل، أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد القتلي من الجنود الروس إلى 38 ألف منذ بداية التدخل العسكري في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الموافق 15 يوليو.

أخبار قد تهمك

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك أن: “إجمالي خسائر العدو في الفترة من 24 فبراير إلى 15 يوليو بلغ حوالي 38 ألف “.

وأضاف البيان أنه خلال هذه الفترة “خسرت روسيا أيضا 1672 دبابة و3866 مركبة مدرعة و842 من النظم المدفعية و247 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و220 طائرة و188 مروحية و681 من الطائرات بدون طيار التشغيلية والتكتيكية و155 صاروخ كروز و15 سفينة و 2731 من المركبات وخزانات الوقود، فضلا عن 67 وحدة من المعدات الخاصة”.