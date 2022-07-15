تنبيه من “الأرصاد” لسكان المدينة المنورة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المدينة المنورة
نبّه المركز الوطني للأرصاد من رياح نشطة، وأتربة مثارة على محافظات الحناكية والمهد ووادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة اليوم، تشمل تأثيراتها نشاطاَ في الرياح السطحية, وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة السابعة مساء.
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