أعراض عامة يمكن الشعور بها تنذر بمرض السرطان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات كشفت مايو كلينك عن نوعين من الأعراض العام. التي يمكن الشعور بها وتنذر الإصابة بمرض السرطان.

وبحسب «موقع روسيا اليوم» يصف السرطان ما يحدث عندما تنقسم الخلايا غير الطبيعية بشكل لا يمكن السيطرة عليه، وتتسلل إلى أنسجة الجسم الطبيعية وتدمرها. وقد يكون من الصعب إحباط هذه العملية إذا تركت دون علاج.

وبحسب مايو كلينك، فإن الكتلة أو منطقة السماكة التي يمكن الشعور بها تحت الجلد، من العلامات العامة على الإصابة بالسرطان يجب البحث عنها.

وفي الواقع، يجب أن تؤخذ الكتل أو التورم المستمر في أي جزء من جسمك على محمل الجد، كما يقول مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة.

وهذا يشمل أي كتل في الرقبة أو الإبط أو المعدة أو الفخذ أو الصدر أو الثدي أو الخصية. أخبار قد تهمك

وترتبط الكتل بعدد من السرطانات. ووفقًا لـNHS، فإن التورم في جانب الرقبة أو الإبط أو الفخذ الذي لا ينخفض ​​يمكن أن يشير إلى سرطان الغدد الليمفاوية اللاهودجكين، وهو نوع من السرطان يتطور في الجهاز اللمفاوي.

وتحذر هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) من أن كتلة الثدي يمكن أن تكون علامة على شيء خطير مثل سرطان الثدي. ويمكن أن تكون الكتل الموجودة في الخصيتين علامة على الإصابة بسرطان الخصية.

وتشمل العلامات العامة للسرطان ما يلي:

– إعياء. – تغيرات الوزن، بما في ذلك الخسارة أو الزيادة غير المقصودة. – تغيرات في الجلد، مثل اصفرار الجلد أو سواده أو احمراره، أو تقرحات لا تلتئم، أو تغيرات في الشامات الموجودة. – تغيرات في عادات الأمعاء أو المثانة. – السعال المستمر أو صعوبة التنفس. – صعوبة في البلع. – بحة في الصوت. – عسر الهضم المستمر أو الانزعاج بعد الأكل. – آلام العضلات أو المفاصل المستمرة وغير المبررة. – الحمى المستمرة وغير المبررة أو التعرق الليلي. – نزيف أو كدمات غير مبررة.

وتقول مايو كلينك: حدد موعدًا مع طبيبك إذا كان لديك أي علامات أو أعراض مستمرة تثير قلقك. وإذا لم تكن لديك أي علامات أو أعراض، لكنك قلق بشأن خطر إصابتك بالسرطان، فناقش مخاوفك مع طبيبك.

واسأل عن اختبارات وإجراءات فحص السرطان المناسبة لك.