أرامكو توفر وظائف شاغرة .. الشروط ورابط التقديم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

طرحت شركة أرامكو السعودية للنفط والغاز وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمسمى استشاري تحليل الاستثمار في المصب.

واشترطت على المتقدم أن يكون حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة أو الاقتصاد أو إدارة الأعمال أو الإدارة المالية أو تخصص ذات صلة.

كما اشترطت على المتقدم أن يتوافر لديه خبرة لا تقل عن 15 عامًا في مجال البتروكيماويات أو صناعة التكرير، ولديه فهم متعمق لتقنيات ومنهجيات النمذجة المختلفة المتعلقة بالتحليل الاقتصادي والتخطيط، مشيرا إلى أن التقديم متاح الآن من خلال الرابط التالي من هنا.