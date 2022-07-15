محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية
تفاعلت المدرية العامة للمرور بالدمام مع مقطع فيديو متداول لأحد المغردين على “تويتر”، يشتكي من قيام أحد الأشخاص بقيادة مركبته بتهور في أحد الأحياء السكنية .
وأوضح صاحب الشكوى قائلا: ” سائق متهور داخل حي سكني في الدمام بينما الناس خروج من صلاة المغرب في شارع ضيق يقوم بتجاوزي بطريقة خطيرة كاد يصدمني عمداً واستمر بمضايقتي حتى عند اشارة المرور والانحراف عمداً لصدمي”.
ومن جانبها تفاعلت “المرور” مع الشكوى لتؤكد أنه جاري نشكر رفع الملاحظة للقسم المختص.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. “المرور” يتفاعل مع شكوى ضد شخص قاد مركبته بشكل متهور داخل حي سكني في الدمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.