بالفيديو.. “المرور” يتفاعل مع شكوى ضد شخص قاد مركبته بشكل متهور داخل حي سكني في الدمام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

تفاعلت المدرية العامة للمرور بالدمام مع مقطع فيديو متداول لأحد المغردين على “تويتر”، يشتكي من قيام أحد الأشخاص بقيادة مركبته بتهور في أحد الأحياء السكنية .

وأوضح صاحب الشكوى قائلا: ” سائق متهور داخل حي سكني في الدمام بينما الناس خروج من صلاة المغرب في شارع ضيق يقوم بتجاوزي بطريقة خطيرة كاد يصدمني عمداً واستمر بمضايقتي حتى عند اشارة المرور والانحراف عمداً لصدمي”.

ومن جانبها تفاعلت “المرور” مع الشكوى لتؤكد أنه جاري نشكر رفع الملاحظة للقسم المختص.