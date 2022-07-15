بعد رصد إصابة بجدري القرود.. إليك أعراضه وطرق انتقاله وسبل الوقاية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

قدمت هيئة الصحة العامة، عدة نصائح عامة للوقاية من الإصابة بمرض جدري القرود، مبينة أعراضه وفترة حضانته وطرق انتقاله، وذلك بعد الإعلان عن رصد إصابة بمرض جدري القرود لشخص قادم من خارج المملكة.

وأوضحت الهيئة أن أعراض جدري القرود تتمثل في، سخونة وصداع وألم في العضلات وألم في الظهر بالإضافة إلى التعب والإرهاق وانتفاخ في الغدد اللمفاوية.

وبيّنت أن علامات الطفح الجلدي تظهر بعد يوم إلى 3 أيام بداية من الوجه، ثم تنتشر في باقي الجسم، لافتة إلى أن فترة الحضانة للمرض تمتد من 5 إلى 21 يومًا ولكنها في الغالب تكون بين 7 و14 يومًا.

وأشارت إلى أن المرض ينتقل عندما يتعرض الشخص للاتصال مع الحيوان أو الإنسان المصاب بالفيروس أو السوائل والإفرازات، فيما قد يحدث الانتقال بين الإنسان والحيوان عند العض والخدش من الحيوان المصاب، أما الانتقال بين الإنسان والإنسان يحدث عن طريق الرذاذ التنفسي أو الاتصال الجسدي مع شخص يعاني من أعراض أو ملامسة الأسطح والأغراض الشخصية الملوثة.

ونصحت هيئة الصحة العامة بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة قدر الإمكان أثناء السفر، والالتزام بلبس الكمامة وتعقيم الأيدي بشكل مستمر، مشددة على مراجعة الطبيب حال ظهور طفح جلدي بعد الإصابة وارتفاع درجة الحرارة وخاصة في حال كان الشخص عائدا من السفر خلال الـ 21 يوما الماضية لبدء الأعراض.