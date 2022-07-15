ارتفاع أسعار النفط.. وخام “برنت” يسجل 100 دولاراً للبرميل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة ، وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية على نحو أقل حدة، لكن المخاوف المتعلقة بانتعاش الطلب حدت من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر 1.25 دولار أو 1.3% إلى 100.35 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 90 سنتاً أو 0.9% إلى 96.68 دولار للبرميل.

وقال صانعو السياسة النقدية الأكثر تشدداً في الاحتياطي الفدرالي الخميس 14 يوليو تموز إنهم يميلون إلى زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية هذا الشهر، وليس بالقدر الأكبر الذي سارع المتعاملون إلى التأهب له بعد أن أظهر تقرير يوم الأربعاء أن التضخم يتسارع.

ودفعت حالة عدم اليقين المتعلقة برفع أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة عقود الخامين إلى التراجع الخميس وانخفضت إلى أقل من مستوى إغلاق يوم 23 فبراير شباط، أي قبل يوم من بداية الحرب الروسية الأوكرانية، غير أن كلا الخامين عوض خسائره بحلول نهاية الجلسة