انخفاض طفيف بأسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 206 ريالاً للجرام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الجمعة، انخفاضا طفيفا عن الأسعار التي سجلتها أمس الخميس.
سجل جرام الذهب عيار 24 سعر 206.17 ريال، 54.98 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 188.99 ريال، 50.40 دولار.
ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 180.40 ريال، 48.11 دولار، بينما عيار 18 وصل إلى 154.63 ريال، 41.23 دولار.
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