جوازات ميناء جدة الإسلامي تنهي إجراءات مغادرة أولى رحلات ضيوف الرحمن

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة
أنهت جوازات ميناء جدة الإسلامي إجراءات مغادرة أول فوج من ضيوف الرحمن عبر ميناء جدة الإسلامي المغادر إلى ميناء سواكن بجمهورية السودان بكل يسر وسهولة، بعد أن منّ الله عليهم بأداء فريضة الحج.
وأكدت الجوازات جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر جميع منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية، مشيرةً إلى أهمية التزام ضيوف الرحمن بمواعيد المغادرة بعد انتهائهم من أداء مناسك الحج، راجية من الله أن يتقبل من الحجيج حجهم.
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