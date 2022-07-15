اليوم.. تعامد الشمس على الكعبة المشرفة للمرة الثانية هذا العام

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جدة
أكدت الجمعية الفلكية بجدة، موعد تعامد الشمس للمرة الثانية والأخيرة هذا العام على الكعبة المشرفة.
وذكرت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء مكة المكرمة تعامد الشمس على الكعبة المشرفة اليوم الجمعة 15 من يوليو 2022، وقت أذان الظهر في المسجد الحرام.
وأضافت: «عندما ستكون على ارتفاع 90 درجة تقريبًا ويختفي ظل الكعبة، وسيمثل التعامد الثاني والأخير هذا العام».
وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبوزاهرة، أنه عند لحظة التعامد ستكون الشمس بأقصى ارتفاع لها 90 درجة تقريبًا، وسيختفي ظل الكعبة تمامًا وظلال جميع الأجسام في مكة، ويصبح ظل الزوال صفرًا، مشيرًا إلى أن الشمس ستكون مائلة في سماء المناطق البعيدة في هذا التوقيت.
وكانت سماء مكة المكرمة قد شهدت التعامد الأول للشمس على الكعبة المشرفة يوم السبت 28 مايو الماضي 2022، وقت الظهر بالمسجد الحرام.
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