محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بقرار المملكة فتح أجوائها أمام جميع الناقلات الجوية المستوفية للشروط.
ووصف بايدن قرار المملكة بالتاريخي، والذي يعد بادرة حسن نية واضحة، وذلك وفق بيان صادر عن مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي جيك سوليفان.
ومن المقرر أن يزور بايدن المملكة، اليوم الجمعة، وسيلتقي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وسيشارك في قمة خليجية بحضور زعماء مصر والأردن والعراق.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أعلنت، اليوم، في بيان لها، أنه تقرر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي شروط ومتطلبات عبور الأجواء.
أخبار قد تهمك
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من “بايدن” بشأن قرار المملكة فتح اجوائها أمام جميع الناقلات الجوية المستوفاة للشروط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.