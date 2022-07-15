شكرا لقرائتكم خبر عن قائد قوات الجوازات للحج يحث على أداء المهام بإتقان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تفقد قائد قوات الجوازات للحج اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع صالات الجوازات بميناء جدة الإسلامي، وذلك ضمن جولاته الميدانية للوقوف على أداء إدارات الجوازات في المنافذ الدولية خلال مغادرة ضيوف الرحمن.

وشملت الجولة الاطلاع على منصات الجوازات، والتجهيزات التقنية المستخدمة في إنهاء إجراءات مغادرة ضيوف بيت الله الحرام بكل يسر وسهولة.

وحثّ اللواء المربع منسوبي جوازات ميناء جدة الإسلامي على أداء مهامهم المنوطة بهم بكل دقة وإتقان، والعمل على سرعة إنهاء الإجراءات.