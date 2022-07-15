شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ألف سجادة تُفرش في المسجد النبوي وسطحه وساحاته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحرص وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لتوفير جميع السبل لينعم زائر مسجد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بالراحة والروحانية والسكينة في عبادته، وأن يتوفر في المسجد النبوي جميع سُبل الكمال والتطور.

ومن ضمن الإدارات صاحبة الجهود الكبيرة في وكالة شؤون المسجد النبوي، إدارة السجاد المُوكل إليها كل ما يخص السجاد من أدق الأمور إلى أكبرها.

وتعمل الإدارة بفرش أكثر من 25 ألف سجادة في المسجد وسطحه وساحاته وتعقيمها بأكثر من 1600 لتر، وغسل 150 سجادة وكنسها ثلاث مرات وتعطيرها بأكثر من 200 لتر، وجميع هذه الجهود تكون يوميا بلا انقطاع. ويتميز سجاد المسجد النبوي الفاخر بالأفضلية والتميز على مستوى العالم، وقد حرصت المملكة العربية السعودية بتقديم أرقى الخدمات وأكبرها لترقى أن تكون متوفرة في جميع جنبات المسجد النبوي الشريف.