EQE تظهر في معارض الجفالي منتصف يوليومرسيدس

محمد بن مسعود - الدمام - يستعد عشاق سيارات مرسيدس (بنز) لرؤية التقديم الأول لسيارة مرسيدس EQE في المملكة عبر الوكيل الحصري في المملكة شركة الجفالي للسيارات، ويتضمن التقديم الأول في صالة العرض الرئيسية للشركة في طريق المدينة بمدينة جدة من 13 – 17 يوليو الجاري، قبل أن تظهر مجدداً في فرع العروبة بمدينة الرياض خلال الفترة من 20 – 24 يوليو، وسوف يقوم فريق متخصص من شركة الجفالي للسيارات بتقديم شرح كامل عن هذه المركبة الجديدة كلياً بمنظومة كهربائية مع مدى سير يصل إلى 660 كيلو متراً وتقدم بنفس لغة تصميم EQS.

وتظهر مرسيدس EQE بمنظومة حركة كهربائية مع بطارية 90 كيلو وات، ومُحرك كهربائي يُنتج قوة 288 حصاناً، مع 530 نيوتن متر من عزم الدوران، مع مدى حركة يتراوح من 545 كيلو متراً حتى 660 كيلو متراً وفقاً لمقاييس WLTP، وتقدم السيارة مع منظومة الدفع الخلفي، ويمكن الاختيار مع منظومة دفع 4 ماتيك للدفع الرباعي للعجلات من مرسيدس.

وتعتبر سيارة مرسيدس EQE الأكثر تطوراً لسيارة السيدان لرجال الأعمال، التي تم تصميمها وتطويرها خصيصاً لتلبي الاحتياجات العصرية بنظرة مستقبلية، بفضل وجود تشكيلة من وحدات نقل الحركة الكهربائية القوية وتشكيلة مناسبة تلبي احتياجات الرحلات الطويلة، مما يتيح التمتع بتجربة قيادة تحقق جميع التطلعات والاحتياجات في مركبة تجمع بين الفخامة في تصميمها وقوة الأداء الرياضي.

ورحب رئيس قسم التسويق والتطوير في شركة الجفالي للسيارات باسم ولي بكافة الراغبين في التعرّف على هذه التحفة الفنية والتقنية الجديدة من سيارات مرسيدس (بنز)، مؤكداً بأن فريق العمل سوف يكون سعيداً باستقبال العملاء والمهتمين والإجابة على كافة استفساراتهم، وتابع قائلاً: «نستقبل اليوم سيارة EQE الصديقة للبيئة والتي تعطي صورة جديدة عن مدى التقدم التقني التي تتمتع به سيارات مرسيدس – بنز والتي يجعلها دائماً في المقدمة، كما أن احتفالنا في شركة الجفالي للسيارات بهذه السيارة يأتي تماشياً مع نهج الشركة المساندة لرؤية المملكة 2030 والتي تدعم التوجه إلى التقليل من انبعاثات الكربون ودعم التوسع في الاعتماد على السيارات الكهربائية بالكامل أو الهجين، وسيتم الإطلاق الرسمي للسيارة العام الحالي».