محمد بن مسعود - الدمام - نزول ميداني لتحديد الإحتياجات الطارئة لمنتجع شلال إب السياحي

أطلع مدير عام مكتب السياحة بمحافظة إب غانم عوسج، ومدير عام صندوق النظافة التحسين بالمحافظة خالد غالب المقبلي اليوم، على الاحتياجات الطارئة لمنتجع شلال إب السياحي، ومستوى الخدمات المقدمة للزوار وقاصدي المحافظة خلال إجازة عيد اﻷضحى.

هدفت الزيارة الى تقييم الوضع الراهن للمنتجع ، وتحديد احتياجاته من الخدمات العامة، وأعمال النظافة، ومعالجة المشكلات المتعلقة بالموقع بمشاركة الجهات ذات العلاقة.

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وخلال الزيارة اوضح مديرا النظافة والسياحة بالمحافظة، أن النزول الميداني للموقع يأتي تنفيذا لتوجيهات المحافظ عبدالواحد صلاح، بشأن توحيد جهود المكاتب المعنية لتوفير الخدمات للمواقع السياحية ، بما يمكن الزوار من اﻹستمتاع بجمال الطبيعة الخلابة ، وروعة الشلالات المائية، مع اقتراب الموسم السياحي لهذا العام.

واشارا الى أنه سيتم تكليف فريق فني لإجراء دراسة شاملة عن احتياجات الموقع من الأعمال الإنشائية كالحمامات واﻹستراحات والمرافق الخدمية، وتعبيد ورصف الطريق الذي يربط الموقع بمدينة إب القديمة .

وذكر عوسج والمقبلي أن الدراسة ستشمل تسوية أرضية الموقع وتشجيرها، وإزالة العشوائيات والكتل اﻹسمنتية في المدخل الرئيسي، وزيادة المساحات المخصصة للتخييم والعائلات .

وبحسب مديرا النظافة والسياحة فإن الدراسة ستركز على توفير الخدمات اﻷساسية في منطقة المشروع ، وخاصة خدمات النظافة والكهرباء والصرف الصحي والمرور، بالاضافة الى تنفيذ بعض الأعمال الفنية والجداريات بما ينسجم مع المنظر العام للموقع ومكوناته البيئة والطبيعية.

وشدد عوسج والمقبلي على ضرورة توحيد الجهود وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص للنهوض بالقطاع السياحي بما يعزز من مكانة المحافظة كعاصمة سياحية لليمن.