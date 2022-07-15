شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تحتضن أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية عالمياً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت مدينة الرياض انطلاق أنشطة وفعاليات موسم الجيمرز الذي يُعد أكبر حدث للرياضات والألعاب الإلكترونية على مستوى العالم وينظمه الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية تحت شعار "بوابتك إلى العالم القادم" على مدار 8 أسابيع في بوليفارد رياض سيتي.

ووسط حضور الآلاف من زوار الحدث العالمي تم الإعلان عن افتتاح موسم الجيمرز رسمياً بعروض إبداعية تضمنت لوحات فنية عديدة باستخدام 1,000 طائرة درون، والرسوم المتحركة، والنوافير، والألعاب النارية.

وانطلقت فعاليات وأنشطة موسم الجيمرز عبر منافسات الرياضات الإلكترونية من خلال بطولة اللعبة الشهيرة Rocket League بمجموع جوائز يصل إلى 2 مليون دولار أمريكي، وبمشاركة 24 من أفضل الفرق العالمية على مدار 4 أيام، على مسرح منطقة الألعاب الإلكترونية الذي تم تصميمه وفق أعلى المعايير والتجهيزات لتمنح اللاعبين والجماهير ومتابعي المنافسات على البث المباشر تجربة رياضية إلكترونية ترفيهية فريدة من نوعها.

وتستمر يوم غد منافسات اليوم الثاني من البطولة والتي سيتم فيها تحديد المتأهلين لمرحلة النهائيات.