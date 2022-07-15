محمد بن مسعود - الدمام - للمصابين بــ”السكري” .. هذا النوع من التوابل يتواجد بكل مطبخ يمتص “سكر الدم” فور تناوله ويسمح لك بتناول اي وجبة دون ارتفاعه !

مرض سكر الدم هو مرض يتميز بارتفاع غير طبيعي في نسبة السكر في الدم، إذا تم التحكم فيه بشكل سيئ ، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل أمراض القلب وأمراض الكلى وتلف الأعصاب.

غالبًا ما يشمل العلاج الأدوية وحقن الأنسولين ، لكن العديد من الأشخاص يهتمون أيضًا بالأطعمة التي يمكن أن تساعد في خفض نسبة السكر في الدم.

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مرض سكر الدم هو مرض يتميز بارتفاع غير طبيعي في نسبة السكر في الدم، إذا تم التحكم فيه بشكل سيئ ، يمكن أن يؤدي إلى مضاعفات مثل أمراض القلب وأمراض الكلى وتلف الأعصاب.

غالبًا ما يشمل العلاج الأدوية وحقن الأنسولين ، لكن العديد من الأشخاص يهتمون أيضًا بالأطعمة التي يمكن أن تساعد في خفض نسبة السكر في الدم.

وجدت دراسة أخرى أن تناول جرامين من القرفة لمدة 12 أسبوعًا أدى إلى انخفاض كبير في ضغط الدم الانقباضي والانبساطي .

ومن المثير للاهتمام ، أن مرض السكري قد تورط بشكل متزايد في تطور مرض الزهايمر وأمراض الخرف الأخرى ، حيث يشير العديد من الأشخاص الآن إلى مرض الزهايمر على أنه “داء السكري من النوع 3” .

تشير الدراسات إلى أن مستخلص القرفة قد يقلل من قدرة بروتينين – بيتا أميلويد وتاو – على تكوين لويحات وتشابكات ، والتي ترتبط بشكل روتيني بتطور مرض الزهايمر.

القرفة يخفض سكر الدم بعد الوجبات

يمكن للقرفة أن تخفض نسبة السكر في الدم بعد الوجبات ، ربما عن طريق إبطاء إفراغ المعدة ومنع إنزيمات الجهاز الهضمي.