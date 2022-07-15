اخبار الرياضه السعوديه بطلة «التايكوندو» شهلاء العتيبي لـ«عكاظ»:هؤلاء هم أصحاب التأثير الأكبر في حياتي

محمد بن مسعود - الدمام - لاعبة التايكوندو شهلاء العتيبي، صاحبة الميدالية الذهبية في بطولة المملكة للبراعم التأهيلية 2022، حققت إنجازاً سيرسّخ أقدامها في هذه الرياضة ، وسيشكّل محطة مهمة في مسيرتها الرياضية القادمة. «عكاظ» سعت لاستجلاء بعض ما تفكر فيه شهلاء، وحاورتها في عدد من النقاط المتعلقة بنشاطها الرياضي.

• نبارك لكِ تحقيقكِ الذهبية؟•• الله يبارك فيكم.

• ماذا يعني لكِ هذا الفوز ولمن تهدينه؟•• أهديه لأمي الداعم الأكبر لي في هذه الرياضة، ولأبي على كلماته التشجيعية الدائمة لي، ومدربي جهاد البحارنة على المجهود الكبير المبذول منه في سبيل تطوير مستواي، وأعتبر هذه البطولة مجرد البداية لمستقبلي في هذه اللعبة.

• حدثينا عن دخولك في رياضة التايكوندو؟•• تعرفت على التايكوندو من خلال أمي، مها بنت حمد المنيعير، وممارستها اللعبة، فهي حاملة للحزام الأسود ٥ دان، وهي من شجعتني لممارسة التايكوندو.

• هل واجهتكِ صعوبات وتحديات؟•• نعم، فالتعب والمجهود الكبيران المبذولان للتوفيق بين الدراسة والرياضة أديا إلى تفكيري بالتوقف.

• كيف قمتِ بتطوير نفسك وتدريبها؟•• مارست العمل على زيادة لياقتي البدنية عن طريق التدريب اليومي.

هذا ما تعلمته

• خلال مسيرتكِ الرياضية ماذا تعلمتِ من رياضة التايكوندو؟•• تعلمت الإقدام والإصرار والدفاع عن النفس.

• من دربكِ على التايكوندو، ومن ترك فيكِ التأثير الأكبر؟•• مسيرتي في التايكوندو ابتدأت مع أمي ومدربها كيم، ومن ثم المدربة مرح الصقور، مروراً بالمدرب محمود الشوبكي، والآن يشرف على تدريبي المدرب جهاد البحارنة والمدربة رهف الجوهي. أما من ناحية التأثير فتبقى أمي بالإضافة لمدربي الحالي جهاد البحارنة أصحاب التأثير الأكبر في مسيرتي.

• هل هناك شروط يجب توفرها في الشخص الذي يمارس رياضة التايكوندو؟•• من وجهة نظري أهم الصفات التي يجب أن يتحلى بها ممارس رياضة التايكوندو هي الصبر والذكاء.

متفائلة رغم قلة الإقبال

• كيف وجدتِ إقبال السعوديات على رياضة التايكوندو؟•• لا أرى إقبالاً كبيراً في الجانب النسائي، ولكنني متفائلة بالعمل والدعم المقدم من قبل الاتحاد السعودي في سبيل جذب اللاعبات لهذه الرياضة.

• هل لديكِ أهدافاً تتمنين تحقيقها في رياضة التايكوندو؟•• الانضمام للمنتخب السعودي والمشاركة في بطولات عالمية وتحقيق إنجاز يسجل باسم الوطن.

• هل تمارسين رياضة أخرى غير رياضة التايكوندو؟•• نعم، فأنا أحب الرياضة بشكل عام، وأمارس رياضة ركوب الخيل والجمباز.

• أنت طالبة ولاعبة تايكوندو، كيف تجمعين بين دراستك والرياضة؟

•• حقيقة هو أمر صعب جداً، ولكني أقسّم وقتي جيداً بين المجالين ودائما التعليم أولاً.

خسرت وتعلمت

• هل شاركتِ في بطولات خارجية للتايكوندو؟•• نعم، شاركت في بطولة الفجيرة، ولكن خسرت من أول جولة، وتعلمت كثيراً من هذه الخسارة.

• ماذا حققتِ من أحلامك وماذا بقي منها؟•• حققت حصولي على الحزام الأسود والفوز بالميدالية الذهبية، وبقي من أحلامي الانضمام للمنتخب السعودي ورفع علم السعودية في بطولات عالمية ومحافل دولية.

• اليوم تفوقت المرأة السعودية في الرياضة، فما هي الرسالة التي توجهينها لها؟•• أتمنى أن أتعلم من إنجازاتك وأن أخطو خطواتك.

• لحظة فرح مرت عليكِ لا تنسينها؟•• عندما رفعني مدربي جهاد البحارنة في السماء في بطولة الرياض حين حققت الميدالية الذهبية وكل فريقي كان يهتف باسمي.• ما مشاريعكِ المستقبلية؟•• الانضمام للمنتخب السعودي وأن أصبح أصغر مدربة تايكوندو في الخليج العربي.

• ما هو أفضل عمر مناسب لممارسة رياضة التايكوندو؟

•• التايكوندو يناسب كل الأعمار في البومسي، والقتال يناسب أغلب الأعمار، ولكن اللياقة مهمة.

نعم أؤيد

• هل تؤيدين وجود رياضة التايكوندو في المدارس؟•• نعم بالتأكيد، فذلك يساعد الطلاب والطالبات على تعلم مهارات الدفاع عن النفس.

• ما الوسيلة برأيكِ لنشر رياضة التايكوندو؟•• بالإصرار والنجاح نستطيع أن ننشر هذه الرياضة.

• كيف ترين الإعلام الرياضي النسائي؟•• أراه محتاجاً إلى تطوير وتأسيس قواعد ثابتة تخدم جميع فئات المجتمع.

• كلمة تختمين بها؟

•• ممارسة رياضة التايكوندو تشعرني بالسعادة والفرح.