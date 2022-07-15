نصائح هامة لمحبي الرحلات البرية من الدفاع المدني

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
قدمت المديرية العامة للدفاع المدني، عدة نصائح وإرشادات مهمة، قبل توجه أي فرد للمناطق البرية حفاظًا على سلامته.
وأكدت المديرية على ضرورة إبلاغ الأهل عن الوجهة والمكان المقصود وتوقيت العودة، أثناء التوجه للمناطق البرية.
وشددت على أهمية اختيار الأماكن الآمنة والمناسبة أثناء القيام بالرحلات البرية، ونصب الخيام بعيدًا عن الأودية والشعاب والمناطق المنخفضة، والابتعاد عن الأماكن الخطرة.
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