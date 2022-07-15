واشنطن ترفع عقوباتها عن استيراد هذه المنتجات من روسيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن استيراد الأسمدة والأغذية والبذور والأدوية والمعدات الطبية من روسيا.
وأوضحت الوزارة الأمريكية أنها رفعت العقوبات عن مصرف “ألفا بانك” الروسي في كازاخستان، وشركة “غازبروم غرمانيا” في ألمانيا.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن الاتحاد الأوروبي يبحث رفع العقوبات عن بعض الروس؛ فيما أكد محامون أوروبيون أن بعض العقوبات لها أساس قانوني ضعيف.
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