تحذير من تقلبات جوية على 4 مناطق خلال الساعات القادمة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد، تقلبات جوية على عدد من المناطق خلال الساعات القادمة.

وتشمل الحالة رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على كل من منطقة عسير ومكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض.

وتتسبب الحالة الجوية في نشاط للأتربة المثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية، وتستمر حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم الجمعة، على كل من مناطق مكة المرمة والرياض وعسير.

بينما تستمر الحالة الجوية على منطقة المدينة المنورة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، بمشيئة الله.