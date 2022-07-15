شكرا لقرائتكم خبر عن حملة تعاطف واسعة مع أحمد يحيي بعد واقعة مباراة الإتحاد وسيراميكا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - هز أحمد يحيي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري المصرى الوسط الرياضي بالكامل منذ ساعات قليلة بعدما تعرض اللاعب للبكاء بشكل هستيري بعدما هاجمته جماهير زعيم الثغر بسبب تعرضه لخمسة أهداف في موقف فريد من نوعه.

وفي الدقيقة الـ80 خرج اللاعب من ملعب المقاولون العرب باكيًا خاصة أن اللاعب يعاني من وفاة شقيقه الاكبر منذ 48 ساعة من الآن وتحامل على نفسه من أجل المشاركة.

حملة تعاطف واسعة مع أحمد يحيي

وتعاطف عدد كيبر من اللاعبين سوا الذين اعتزلوا أم لا مع اللاعب أحمد يحيي وفي المقدمة هو حسن الشامي لاعب المقاولون العرب الذي كتب عبر الصفحة الرسمية له عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك":"كنت مع أحمد في عزاء أخيه وحرفيًا أحمد هو ال ميت من الحزن مش أخوه وإنه يقوم بواجبه رغم الظروف القهريه كله هايلتمسله العذر فيها ويصر على إنه يكون متواجد في مكان عمله وينفذ المطلوب منه وكمان مفيش خطأ واضح منه وفجأه ينهار ويخرج بالشكل دا بسبب السباب اللي إنهال عليه، يؤكد أننا مازلنا وسنظل لا نملك أي روح أو رحمة في التعامل.".

وتابع فن التعامل أهم فن في الوجود إحنا كبشر في أي مصيبة أو محنة أو شدة أو إخفاق بندور على الإيد اللي تطبطب علينا أو الكلمه اللي تقوينا وتخفف عنا اللي إحنا فيه وللأسف كل الناس في كل المجالات اللي بيشاهد أي عمل بيحط نفسه في مجال الحكم والقاضي على صاحب العمل وبيدي نفسه الحق إنه يذبح هذا الشخص ولا يراعي أبدًا إحساسه أو شعوره أو إحساس أهله وأولاده ربنا سبحانه وتعالى كرم الإنسان وقدره «ولقد كرمنا بني آدم» والغرب بيحترموا الحيوان ويقدروه ويحترموه ويراعوا مشاعره إحنا ليه بنتفنن في أذية بعض بحجة أصل أنا مشجع ودا حقي مش من حقك إنك تتعدى على أي إنسان سواء بفعل أو قول لأنك ببساطه مش هتقبل أي حد يقولك كلمه أو يعمل معاك حاجه تضايقك أو تزعلك.".

فيما كتب أحمد فوزي حارس مرمي الأهلي السابق على صفحته:"ياابني قلبي عندك في وفاة أخوك وفي وفاة الروح الرياضية والتشجيع المحترم".

تصريح احمد فوزي

فيما علق مروان حمدي لاعب فريق سموحة عبر الصفحة الرسمية له ببعض الكلمات التعاطفية.

بينما قال حسام حسن لاعب النادي الأهلى عبر الصفحة الرسمية له:"كل الدعم للحارس المحترم احمد يحيي ربنا يعينك ويصبرك في وفاة شقيقك ربنا برحمه".

بينما قال مجدي عبدالعاطي المدير الفني السابق لنادي أسوان عبر الصفحة الرسميه له عبر فيس بوك:"أنا دربت احمد يحيي في الانتاج الحربي والحقيقه شخصيه مهذبه جدا وحارس مرمي مجتهدوالحقيقه موقف يحترم منه إنه يفقد شقيقه من يومين ويصمم يلعب النهارده وتابعت اللقاء اللي لا يتحمل فيه غير جزء من الهدف الثالث وصعب عليا جدا خروجه من الملعب بالشكل ده ربنا يصبره وجمهور الاتحاد يدعمه من جديد".

ويأتي الأسم التالي من اللاعبين هو خالد الغندور لاعب فريق الاتحاد السكندري:"حقك علينا يا حبيبي إحنا السبب في ده أنت مريت بظروف محدش يقدر يستحملها ويكون واقف على رجله كده حقك فوق راسنا".

وآخر اللاعبين التعاطفين مع أحمد يحيي هو مصطفي شوبير حارس مرمي النادي الأهلي الذي كتب:" كل الدعم احمد يحيي ربنا يصبرك ويقويك".

لقطة انهيار أحمد يحيي اليوم