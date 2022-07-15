شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لخروج أحمد يحيي من مباراة الإتحاد وسيراميكا كليوباترا باكيًا بعد هجوم الجماهير والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - آثار أحمد يحيي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري المصري الجدل بعدما تصدر عمليات بحث من قبل رواد التواصل الإجتماعي، بعدما خرج باكيًا من ملعب مباراة المقاولون العرب اثناء مواجهة سيراميكا كليوباترا في إطار الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

القصة الكاملة حول واقعة أحمد يحيي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا قد حقق الفوز على حساب فريق الاتحاد السكندري بخمسة أهداف دون رد والتي أقيمت اليوم الخميس الموافق الرابع عشر من شهر يوليو.

وفي الدقيقة الـ80 من عمر وزمن أحداث الشوط الثاني شهدت بكاء حارس مرمي الاتحاد السكندري أحمد يحيي بعدما تمت مهاجمته من قبل جماهير الاتحاد السكندري المتواجده في ملعب المباراة وتلقى العديد من السب والقذف والسب بوالدته بألفاظ قاسية بعدما تلقى الهدف الخامس في مباراة سيراميكا كليوباترا.

ويعتبر السبب الرئيسي لبكاء الحارس احمد يحيي هو وفاة شقيقه قبل عدة أيام بالإضافة إلى وفاة والده قبل عدة أشهر ودخل في نوبة بكاء قوية اليوم مما آثار الجدل الكبير وتعاطف عدد كبير من لاعبي كرة القدم.

وكانت بعض التقارير الصحفية قد اكدت أن اللاعب يعاني من فترة نفسية سيئة خاصة على وفاة الثنائي وتحامل على نفسه من أجل المشاركة مع الفريق خلال مواجهة سيراميكا كليوباترا.

لقطة أحمد يحيي حارس مرمي الاتحاد السكندري