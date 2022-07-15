شكرا لقرائتكم خبر عن بطلب من بيتزي.. الوصل الإماراتي يدخل في مفاوضات مع النصر لضم السفاح والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - دخل نادي الوصل الإماراتي، في مفاوضات مع نادي النصر السعودي، من أجل الحصول على خدمات، بيتي مارتينيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الوصل الإماراتي يقترب من التعاقد مع بيتي مارتينيز

حيث أشارت تقارير صحفية إلى أن إدارة نادي الوصل الإماراتي دخلت في مفاوضات مع نظيرتها في النصر السعودي، لضم المحترف الارجنتيني بيتي مارتينيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ودخل نادي الوصل الإماراتي في مفاوضات مع نادي النصر، بناءً على رغبة المدير الفني الإسباني خوان بيتزي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل الإماراتي، في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني.

يشار إلى أن فريق النصر الأول لكرة القدم، كان قد اختتم الموسم الماضي من بطولة الدوري السعودي للمحترفين محتلًا المركز الثالث برصيد 61 نقطة.

من جهة أخرى أنهى فريق الوصل الأول لكرة القدم، الموسم الماضي من بطولة دوري أدنوك للمحترفين محتلًا المركز السادس برصيد 36 نقطة.

مهارات بيتي مارتينيز