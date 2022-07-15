شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. لاعب يوقع لنادٍ إماراتي رغم ارتباطه بعقد مع فريقه السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن وجود أزمة تلوح في الأفق في الشارع الرياضي السعودي، خلال الفترة الحالية.

فابيو آبرو يشعل أزمة نارية بين الباطن وخورفكان

فابيو آبرو

وأكدت التقارير أن فابيو آبرو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن السعودي، الذي انتقل مؤخرًا إلى صفوف خورفكان الإماراتي، أشعل أزمة نارية بين الناديين.

فابيو آبرو يوقع على عقدين مع الباطن وخورفكان

يأتي ذلك بعدما جدد فابيو آبرو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن، عقده مع النادي السعودي، ثم قام بالتوقيع على عقد آخر مع نادي خورفكان الإماراتي.

وأكدت التقارير أن عقد فابيو آبرو مع الباطن السعودي، سليم 100٪، وهو ما يعني دخول الناديين في أزمة كبيرة فيما بينهما.

جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت أزمة تشبه هذه الواقعة، بعدما وقع محمد كنو، لاعب الهلال، على عقود انتقاله إلى صفوف النصر، في الوقت الذي جدد فيه عقده مع الزعيم، وهو ما ترتب عليه إيقاف اللاعب، ومعاقبة النادي.

مهارات فابيو آبرو