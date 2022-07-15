شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من نور الدين البحار بعد انباء توقيعه للأهلي المصري من صفوف اتحاد جدة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - علق اللاعب نور الدين البحار لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة وذلك بعد انباء توقيعه للأهلي المصري وتصدر عمليات البحث في الساعات القليلة الماضية من قبل رواد التواصل الإجتماعي.

أول تعليق من نور الدين البحار بعد انباء توقيعه للأهلى

نور الدين البحار لاعب اتحاد جدة

وقال نور الدين البحار:"الأهلي المصري لم يفاوضني خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية على الإطلاق وكل ما تردد عن محاولة مدير التعاقدات أمير توفيق التوقيع معى داخل معسكر منتخب مصر للشباب في الإسماعيلية ما هى الإ شائعات".

وواصل:"أنا حاليًا اتواجد في إنجلترا من اجل حضور تخرج شقيقتي، وأطالب من الجميع تحرى الدقة في نشر المعلومات".

القصة الكاملة حول موضوع نور الدين البحار والأهلي المصري

وكانت ظهرت في الساعات القليلة الماضية حول تعاقد الأهلى مع اللاعب الشاب نور الدين البحار من فريق اتحاد جدة السعودي، وأن اللاعب هرب من منتخب مصر 2003 وترك معسكر المنتخب الحالى.

وأكد مسؤولو منتخب مصر أن هذا الحديث ليس له أساس من الصحة وأن اللاعب قد خرج من حسابات الجهاز الفني يوم 7 يوليو وليس متواجد ضمن الـ23 لاعبًا المتواجدين في البطولة العربية.