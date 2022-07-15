شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تقرر فتح مجالها الجوي لجميع الناقلات الجوية.. عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني أنه تقرر فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء.

وأوضحت أن هذا يأتي في إطار حرص المملكة على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944 والتي تقتضي عدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية الدولية، واستكمالا للجهود الرامية لترسيخ مكانة المملكة كمنصة عالمية تربط القارات الثلاث وتعزيزا للربط الجوي الدولي.