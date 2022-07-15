شكرا لقرائتكم خبر عن «الغذاء والدواء»: إعادة استخدام عبوات المياه خطر صحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء لـ ”الخليج 365”، أن درجات الحرارة العالية تؤثر على سلامة وجودة عبوات المياه المعبأة حيث إنها قد تزيد من معدلات هجرة المركبات الكيميائية الداخلة في تصنيع العبوات إلى المياه. مبينة أن إعادة استخدام العبوات المخصصة للاستخدام الواحد تؤدي إلى التعرض لمخاطر صحية محتملة.

اشتراطات خاصةوأوضحت أن هناك عدة عوامل تؤثر على سلامة مياه الشرب المعبأة، مثل ظروف التعبئة والنقل والتخزين، لافتة إلى أن المواصفات واللوائح المعتمدة نصت على اشتراطات خاصة بالتصنيع والتداول، كما أن الممارسات الخاطئة في التعامل مع عبوات المياه قد يكون لها أثر في التعرض لمخاطر صحية محتملة، مثل ترك العبوات البلاستيكية قريبة من مصادر الحرارة العالية الأمر الذي ينتج عنه بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا.

لوائح فنيةوأوضحت الهيئة أنه يوجد لديها اللائحة الفنية السعودية/ الخليجية رقم 1025 SFDA.FD/GSO «مياه الشرب المعبأة»، واللائحة الفنية رقم SFDA.FD GSO 987 «المياه المعدنية الطبيعية المعبأة»، وتختص كلتا اللائحتين بمتطلبات مياه الشرب المعبأة.تحاليل مخبريةوأفادت الهيئة، بأنها تنفذ برنامجا رقابيا شاملا على جميع مصانع مياه الشرب المعبأة والموزعين والمخزنين، من خلال الزيارات التي تتم بشكل دوري على المصانع والمستودعات ومراكز التوزيع، وتقوم بسحب عينات من المنتجات وإجراء التحاليل المخبرية اللازمة للتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، كما تقوم بالرقابة على مصانع المياه والتأكد من التزام المصنعين بالمواصفات واللوائح المعتمدة التي تضمن سلامة المنتجات.

سلامة المنتجاتوأشارت إلى إصدارها التعاميم الموجهة للمصانع الغذائية والمياه، بهدف ضمان سلامة المنتجات على طول السلسلة الغذائية، ومنها إلزام مصانع المياه المعبأة بوسائل نقل مغطاة من جميع الجوانب وذلك لتفادي تعرضها لأشعة وحرارة الشمس.