شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين الشريفين يتلقى تهاني ملك الأردن بنجاح «حج 43» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله -، اتصالا هاتفيا، أمس، من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، هنأه خلاله بعيد الأضحى المبارك، ونجاح موسم الحج هذا العام.

وعبر خادم الحرمين الشريفين عن شكره لجلالته على التهنئة، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع، وأن يعيد هذه المناسبة على البلدين الشقيقين بالخير والمسرات.