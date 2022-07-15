شكرا لقرائتكم خبر عن رصد إصابة بـ «جدري القرود» لشخص قادم من خارج المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة، أمس، رصد حالة إصابة بمرض جدري القرود لشخص عائد من خارج المملكة، وذلك في مدينة الرياض.

وطمأنت الوزارة، الجميع، بأن الحالة تخضع للرعاية الطبية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، بالإضافة إلى ذلك جرى حصر جميع المخالطين ولم تظهر أعراض على أي منهم.

وأكدت استمرارها بأعمال الرصد والمتابعة لمستجدات مرض جدري القرود، والإعلان بكل شفافية عن أي حالات يتم رصدها، مشيرة إلى جاهزيتها وقدرتها على التعامل مع أي تطور للمرض.

وأوصت وزارة الصحة، الجميع، باتباع الإرشادات الصحية، وخاصة خلال السفر، وذلك من خلال قنواتها الرسمية، وكذلك هيئة الصحة العامة «وقاية»، أو التواصل مع مركز «937»، في حال الرغبة في أي استفسار يخص مرض جدري القرود.