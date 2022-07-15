شكرا لقرائتكم خبر عن 5 آلاف أسرة مستفيدة من 3865 أضحية بـ «بر الأحساء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استفادت 5583 أسرة من مشروع الأضاحي لعام 1443، الذي نفذته جمعية البر بمحافظة الأحساء، وذلك بعد أن طرحت أسعارها التنافسية الموحدة للأضاحي، على مستوى السوق المحلية.

جهود استباقية وأوضح المشرف العام على المشروع أمين عام الجمعية م. صالح آل عبدالقادر، أن فريق العمل بذل جهودًا استباقية كبيرة في سبيل إنجاح المشروع، الذي يُعدُّ من أهمّ المشاريع التي حرصت الجمعية على نجاحها، عامًا بعد عام، وتطوير آلية تنفيذه وفق استبانات يتم تحليلها فنيًا مع نهاية كل مشروع يُشارك فيها المتبرع والمستفيد والعاملون في المشروع.

عدد الأضاحيوقال: بلغ عدد الأضاحي التي تمّ توكيل الجمعية بذبحها لهذا العام، 3865 أضحية، تنوَّعت بين نوع النعيمي، والسواكني، والبربري، وشارك في استقبالها وتوزيعها على المستفيدين 12 مركزًا إغاثيًا تابعًا للجمعية، بالإضافة إلى الإدارة العامة.

مشاركة المتطوعينوبيَّن أنَّ أكثر من 5 آلاف أسرة استفادت من مشروع الأضاحي، ساهم في إيصالها إلى منازل المستفيدين في وقتها المحدّد 166 موظّفًا وموظّفة، و137 متطوعًا ومتطوعة، مستخدمين 56 آلية وسيّارة وبرّادة لنقل الأضاحي، بالتّعاون مع مورّدي الماشية وعددٍ من المؤسسات والشركات.

مواقع متعدّدة وأشار إلى أن ساعات العمل في المشروع بلغت 592 ساعة، وأن الجمعية أتاحت للمستفيدين من مراكزها في مواقع متعدّدة الحصول على ما خُصِّص لهم من لحوم الأضاحي عن طريق زيارة المركز، وذلك على مدار يومَين متتاليَين وفي أوقات مرنة، ولأول مرة تمّ تطبيق خدمة المستفيد، وهو في سيارته، من دون الحاجة إلى نزوله من مركبته بتنظيم ميسّر وسريع قدّم أفضل خدمة للمستفيد، وقد تمّ التّواصل مع جميع الموكّلين بعد الذّبح مباشرة عن طريق رسائل الجوال «SMS» أو بمكالمة هاتفية لإشعارهم بإمكانية التّحلّل.

عمل متقنوأكّد أنّ النجاح الذي تحقّق هذا العام، هو امتداد للنّجاحات التي تُحقّقها الجمعية في شتّى المجالات والمشاريع التّنموية والإغاثية التي تنفذها على مدار العام، ونظير العمل المتقن من فريق العمل، بدءًا من اختيار الأضحية، وحتى قطعة اللحم المخصصة للمستفيد.