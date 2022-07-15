شكرا لقرائتكم خبر عن حملات على الباعة الجائلين بالجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية محافظة الجبيل، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، حملاتها على الباعة الجائلين المخالفين، وذلك للحفاظ على الصحة العام، وسلامة الغذاء؛ بهدف توفير غذاء آمن للمواطنين والمقيمين.

وواصلت البلدية عمليات تنظيف والتقاط وتعقيم في ممشى السيف الشرقي، إضافةً لتنظيف والتقاط وتعقيم للحاويات في حديقة السلام، وتهيئة الحديقة والحدائق الأخرى لاستقبال المتنزهين.

جاء ذلك ضمن مشاركة البلدية في حملة تحسين المشهد الحضري، والقضاء على مظاهر التشوه البصري، تحقيقًا لأنسنة المدن وجودة الحياة، ضمن رؤية المملكة 2030.