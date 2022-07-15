شكرا لقرائتكم خبر عن جولات ميدانية على منشآت غرب الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت بلدية غرب الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولاتها الرقابية على المنشآت الغذائية والتجارية، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية، وذلك حفاظا على سلامة المستفيدين.

وكثفت إدارة الأسواق، التابعة للبلدية، جولاتها الميدانية على منشآت بيع الورود والهدايا، للتأكد من توافر الاشتراطات البلدية لمزاولة الأنشطة التجارية.

كانت البلدية قد رصدت عدة ملاحظات، خلال جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية، تمثلت في عدم الالتزام بارتداء القفازات والكمامات أثناء إعداد الأطعمة، وتهالك أثاث بعض المنشآت، إضافة إلى تخزين الأغذية بطرق غير صحية، وذلك استمرارا للجولات الميدانية، حفاظا على سلامة الغذاء المقدم للمستهلكين.

وأغلقت البلدية مطعما، وأتلفت كمية من المواد الغذائية المحضرة مسبقا، التي تظهر عليها علامات التلف والعفن، خلال جولات مراقبي إدارة صحة البيئة، للتأكد من تطبيق الاشتراطات البلدية والصحية.