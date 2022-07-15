شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا من «شبابية القطيف» لمرضى المستشفى المركزي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار رئيس ومنسوبو مجموعة «شبابية القطيف»، يتقدمهم القائد المكلف لمجلس شباب المنطقة الشرقية بالقطيف علي المفتاح، قسم الباطنة والجراحة بمستشفى القطيف المركزي، لتهنئة المرضى والطاقم الطبي بعيد الأضحى المبارك.

وقال رئيس شبابية القطيف حسن الفرج: إن المجموعة تسعى لعقد شراكة وتعاون مع إدارة المراكز الصحية والمستشفيات، وذلك لتوعية المجتمع وتقديم كل ما ينفع أبناءه حول الشؤون الصحية.

من ناحيته، قدم رئيس الإدارة الإعلامية حسين آل سلطان شكره إلى إدارة مستشفى القطيف المركزي على حسن الاستقبال والترحيب، مبينا أن الهدف من الزيارة هو إدخال الفرح والسرور على وجوه المرضى والطاقم الطبي، داعيا المجتمع لزيارتهم.

يذكر أن المشاركين في هذه الزيارة من شبابية القطيف هم رئيس المجموعة حسن الفرج، ورئيس الإدارة الإعلامية حسين آل سلطان، وأعضاء المجموعة حسين العبدالغني، ومالك سهوي، ومحمد البحراني، وسيف آل سيف.