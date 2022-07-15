شكرا لقرائتكم خبر عن رصد آلي وبشري لمركبات ضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستقبل المدينة المنورة طلائع ضيوف الرحمن القادمين من مكة المكرمة بعد أن منّ الله عليهم بأداء مناسك الحج هذا العام بيُسر وأمان.

وباشرت القطاعات العاملة ضمن برنامج خدمة ضيوف الرحمن، وكافة الجهات الخدمية والصحية تنفيذ خطتها لموسم ما بعد الحج، ويواكب أفواج الحجاج على امتداد طريق الهجرة السريع الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة جهود أمنية ميدانية تعمل على متابعة انسيابية حركة السير، والوجود الأمني على مدار الساعة، وتحديد نقاط التهدئة، وتكثيف الرصد الآلي والبشري لتقيّد المركبات بأنظمة السير، وعدم تجاوز السرعة النظامية، ومتابعة يقظة السائقين، لتحقيق أمن وسلامة المسافرين، وتهيئة جميع الخدمات للعناية بحجاج بيت الله الحرام، وزوار المسجد النبوي عبر منظومة متكاملة من الأعمال تغطي مختلف محاور الخدمات.