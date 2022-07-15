شكرا لقرائتكم خبر عن 1200 حافلة تنقل 50 ألف حاج إلى المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل وزارة الحج والعمرة متابعة أعمال تفويج ضيوف الرحمن، بعد أداء نسكهم بمركز الاستقبال والترحيب بالمدينة المنورة بطريق الهجرة، وستستمر في الإشراف على متابعة خطة تفويجهم عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بمحافظة جدة، التي بدأت منذ صباح أمس الأول؛ بهدف ضمان انسيابية الحركة بالتنسيق بين الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة لضمان عودتهم إلى بلدانهم سالمين.

واستقبل مركز الترحيب بالمدينة المنورة بطريق الهجرة أكثر من 50 ألف حاج قدِموا على متن 1200 حافلة، واستعدت الوزارة مبكرًا من خلال برنامج الاستعداد المسبق لتفويج الحجاج ومتابعة التفويج الميداني، وعبر الجولات التفقدية للفنادق والتأكد من جاهزيتها والتحقق من حزمة الخدمات التي تعاقد عليها الحجاج، والتي اشتملت على النقل والإعاشة والخدمات الإثرائية.

وتتواصل الأعمال الميدانية والرقابية من قبل الوزارة، وسط منظومة من الخدمات الأمنية والصحية، وخدمات الإرشاد والتوجيه الميداني للحافلات، للتأكد من تيسير حركة وانتقال الحجاج بعد أداء طواف الوداع وفق مواعيد زمنية مجدولة مسبقًا، ومتابعة وصولهم عبر طريق الهجرة السريع أو من خلال طريق الحرمين لسلامة وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي.